39 Tage nach Blitzhochzeit: Brandenburger stirbt an Krebs

Brandenburg. Der Brandenburger Marco Haase (40) litt an einer schweren Krebserkrankung. Trotzdem wollten er uns seine Partnerin Marie-Claire Palent (28) sich noch einen großen Wunsch erfüllen - und heiraten. Anfang Januar gaben sie sich trotz des schweren Schicksals das “Ja”-Wort. Nun ist Haase, nur 39 Tage nach der Blitzhochzeit, gestorben, wie die “Märkische Allgemeine Zeitung” (MAZ) berichtet.

„In meinen Gedanken ist er immer bei mir, auch wenn ich laufe oder mit der Straßenbahn fahre. Ich vermisse seinen Humor und schätze, wie er die Kinder zum Lachen gebracht hat“, sagte Palent der MAZ. Und auch ihre beiden Söhne Leon-Philipp und Leif-Maximilian trauern um den Vater.

28-jährige Witwe schaut auch nach vorn

Doch die 28-jährige Witwe schaut auch nach vorn - nach und nach richtet sie zurzeit die Wohnung mit ihren Kindern neu ein, um nicht immer an den verstorbenen Mann erinnert zu werden. Noch zu Lebzeiten von Haase hatte sie einen neuen Job in einem Senioren- und Pflegezentrum angenommen. „Mein Leben muss doch irgendwie weitergehen. Die letzten Wochen waren schlimm, ja. Aber wem nützt es, wenn ich den Kopf in den Sand stecke? Wer ist dann für meine Kinder da?“, sagte Palent der MAZ. „Marco hätte gewollt, dass ich meinen Weg gehe.“

Die Ausgaben für Haases Beerdigung kann sich Palent laut der Zeitung dank der Unterstützung des Sozialamtes leisten. Einen Grabstein für ihren verstorbenen Ehemann könne sie hingegen nicht finanzieren und hoffe deshalb auf Unterstützung. "Der Grabstein muss nicht besonders sein, eher klassisch und einfach. Nur ein Detail hätte Marco gefallen. Das Vereinslogo des Fußballclubs Hertha BSC“, sagte die Brandenburgerin der MAZ. Vor seiner Krebserkrankung sei Marco Haase bis zu zehnmal pro Saison in das Berliner Olympiastadion gefahren, um die Spiele seiner Lieblingsmannschaft zu sehen. Als weitere Erinnerung an ihren Mann will sich Palent demnach ein Tattoo stechen lassen, das an ihre große Liebe erinnert.

RND/hsc