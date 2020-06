39-Jähriger in Tiefgarage niedergeschossen - zwei Verdächtige festgenommen

Anzeige

Frankfurt/Main. In einer Tiefgarage in Frankfurt ist in der Nacht zum Mittwoch ein Mann niedergeschossen worden. Der 39-Jährige wurde nach Darstellung eines Polizeisprechers mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach kurzer Fahndung nahm die Polizei einen 38 Jahre alten Verdächtigen und einen weiteren Mann fest. Angaben zu dessen Identität und ob er ebenfalls unter Verdacht steht, machte der Sprecher nicht.

Keine Angaben zu den Hintergründen der Tat

Die Ermittler gehen davon aus, dass ein versuchtes Tötungsdelikt vorliegt. Zu den Hintergründen der Tat und der Festnahme machte der Sprecher zunächst keine Angaben. "Die Ermittlungen dazu laufen noch", sagte er. Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen 23.30 Uhr im Stadtteil Sachsenhausen.