39-Jähriger löst SEK-Einsatz aus und stirbt später im Krankenhaus

Garbsen. Ein 39 Jahre alter Mann hat in Garbsen bei Hannover einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst und ist wenige Stunden danach im Krankenhaus gestorben. Der Mann hatte in der Nacht zum Freitag zunächst wirre Angaben über den Notruf gemacht, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten bei ihm zu Hause eintrafen, bedrohte er sie mit einem Messer und einem metallischen Gegenstand.

Die Polizisten brachten die 38 Jahre alte Ehefrau in Sicherheit und zogen sich zunächst zurück. Sie informierten aber das Spezialeinsatzkommando (SEK). Die Spezialkräfte überwältigten den Mann. „In der Folge verschlechterte sich sein Gesundheitszustand, so dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde“, teilte die Polizei mit. Am Freitagabend sei der Mann gestorben.

Ob die Verschlechterung seines gesundheitlichen Zustands im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz stand oder Folge eines Krankheitsfalls war, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei Hannover hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen.