39 Grubenarbeiter in kanadischer Mine eingeschlossen

Sudbury. Im Osten Kanadas ist ein Rettungseinsatz für 39 unter Tage festsitzende Bergarbeiter angelaufen. Sie seien in der Mine westlich der Stadt Sudbury in Ontario eingeschlossen worden, nachdem sich am Sonntag ein in die Tiefe gelassener Behälter gelöst und den Eingangsschacht blockiert habe, teilte die Betreiberfirma Vale am Montag mit. Zu diesem Zeitpunkt saßen die Grubenarbeiter seit mehr als 24 Stunden in der Falle.

Ein Einsatzteam habe die Arbeiter aber inzwischen erreicht, die in verschiedenen Bereichen zwischen 900 und 1200 Meter unter Tage seien, hieß es. Man erwarte, alle noch in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) an die Oberfläche zu holen. Zugang zu Lebensmitteln, Wasser und Medizin hätten die Kumpel auch.