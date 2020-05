38.000 Schokoladen-Ostereier übrig: Stiftung sucht Naschkatzen

Anzeige

Edinburgh. Eine Stiftung in Schottland sucht dringend nach Abnehmern für Tausende Schokoladeneier. Das teilte der National Trust for Scotland (NTS) am Freitag mit, der Schlösser, Parks und Gärten in dem britischen Landesteil verwaltet. Für das Osterwochenende hatte die Stiftung 38.000 Schokoladeneier vom Süßwarenhersteller Cadbury bestellt.

Geplant war, dass diese für Besucher versteckt werden sollten. “Dann kam das Coronavirus und alle Veranstaltungen wurden abgesagt”, hieß es in einer Mitteilung der Stiftung.

Hälfte an Krankenhäuser verteilt - für den Rest werden Abnehmer gesucht

Cadbury habe zugestimmt, dass die Eier nun kostenlos abgegeben werden dürften. Die Hälfte sei schon verteilt worden, beispielsweise an Krankenhäuser. Da aber schon im Juli das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht sei, hoffe man auf weitere Vorschläge für mögliche Abnehmer. "38 000 Ostereier essen sich nicht von selbst auf", hieß es in der Mitteilung.