37-Jähriger fährt betrunken auf motorisiertem Rollkoffer

Nabburg. Betrunken, ohne Fahrerlaubnis und auf einem motorisierten Rollkoffer unterwegs: In Nabburg (Landkreis Schwandorf) hat die Polizei am Donnerstagabend einen besonders auffälligen Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Der 37-jährige Mann war mit etwa 30 km/h auf einem umgebauten Hoverboard mit Elektromotor unterwegs, auf dem als Sitzschale ein Rollkoffer montiert war, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Fahrer sei in einer abschüssigen Kurve auf die Gegenfahrbahn gekommen und anschließend kontrolliert worden. Bei der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass das Fahrzeug weder versichert noch zugelassen sei. Zudem habe der Mann über keine Fahrerlaubnis verfügt und sei unter Alkoholeinwirkung gefahren. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen mehrerer Verkehrsdelikte.