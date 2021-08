37 Grad im Schatten: Tokio stöhnt unter der Sommerhitze

Anzeige

Tokio. Die schwüle Sommerhitze macht den Japanern auch nach dem Ende der Olympischen Spiele weiter arg zu schaffen. Am Dienstag kletterte das Thermometer im Großraum Tokio auf über 35 Grad Celsius. Stellenweise wurden sogar über 37 Grad gemessen.

Warnung vor Hitzeschlag

Die nationale Wetterbehörde gab eine Warnung vor Hitzeschlag aus und forderte die Bevökerung auf, geeignete Maßnahmen zur Kühlung zu treffen. Unter der alljährlich extrem schwülen Sommerhitze hatten auch Teilnehmer der am Sonntag zuende gegangenen Olympischen Spiele zu leiden gehabt. In zwei Wochen stehen in Tokio die Paralympics auf dem Olympia-Programm.