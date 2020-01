Anzeige

Werl. Aus einer verwahrlosten Wohnung in Werl (Nordrhein-Westfalen) sind 36 Katzen in Sicherheit gebracht worden. Die Tiere hätten in der Wohnung eines Ehepaars inmitten von Müllbergen gelebt, sagte ein Sprecher des Kreises Soest am Mittwoch. Die Wohnungsgesellschaft habe sich nach Beschwerden von Nachbarn Zutritt zu der Wohnung verschafft und dabei die Dutzenden Katzen in den verdreckten Zimmern entdeckt. "Von der Physis her waren sie in einem recht guten Zustand, bei dem Müll handelte es sich vielfach um leere Katzenfutterdosen." Gegen das Ehepaar sei ein Tierhaltungsverbot verhängt worden.

Einem WDR-Bericht zufolge waren einige Tiere krank und traumatisiert. Die Katzen seien "durch die Hölle gegangen", zitierte der Sender die Leiterin des Tierheims in Soest, Birgit Oberg. Sie wolle nun nach und nach neue Bleiben für die Tiere suchen.

RND/dpa