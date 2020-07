300 Euro Strafe: Dorf auf Mallorca bestraft Masken-Wegwerfer

Anzeige

Santa Eugènia liegt in der Mitte Mallorcas und ist sehr beliebt bei Touristen. Der Bürgermeister möchte laut “Mallorca Zeitung” nun gegen Masken-Wegwerfer vorgehen. So muss jeder 300 Euro zahlen, der Gummihandschuhe und Masken auf den Boden schmeißt.

In einem Statement des Bürgermeisters Pep Lluís Urraca vom Mittwoch heißt es: “Wir können nicht zulassen, dass diese Praktiken in einer Stadt, die so sauber ist wie die unsere, eingeführt werden. So müsse dies verfolgt werden “um ein gutes Zusammenleben in der Gemeinde zu gewährleisten”. Leute, die auf der Straße gar keine Maske tragen, zahlen laut “Mallorca Zeitung” bis zu 100 Euro.