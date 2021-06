30-Jährige nach Zusammenstoß zweier Autos in Bergen schwer verletzt

Anzeige

Bergen. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Bergen auf Rügen ist eine 30 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. An einer Kreuzung übersah die 30-Jährige am Mittwochabend den Wagen eines 37-jährigen Mannes, wie die Polizei mitteilte.

Die Ampel war den Angaben zufolge zu dem Zeitpunkt außer Betrieb, der 37-Jährige befand sich mit seinem Wagen auf der Vorfahrtsstraße. Bei dem Zusammenstoß habe sich das Auto der Frau überschlagen.

Sie wurde schwer verletzt und der 37-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war für eineinhalb Stunden gesperrt.