Eintritt nur mit 2G: So haben Clubs in Hannover und Hamburg die neue Regelung getestet

Anzeige

Anzeige

Einlasskontrolle der anderen Art: In Städten wie Hannover und Hamburg war der Eintritt in Diskotheken oder Clubs am vergangenen Wochenende nur mit einem Impfnachweis oder Genesenennachweis möglich. So wie in der Dax Bierbörse in Hannover. Als erste Diskothek Hannovers testete sie die neue Corona-Landesverordnung, wie die „Hannoversche Allgemeine“ (HAZ) berichtet.

Maskenpflicht entfällt bei geringerer Auslastung

„Eintritt nur für doppelt Geimpfte & Genesene“ lautete die Aufschrift eines Aufstellers vor der Dax Bierbörse in Hannover an vergangenem Sonnabend. Damit testete Betreiber Theo Vagt die neue Corona-Landesverordnung, die seit vergangenem Mittwoch in Kraft getreten war. Diese erlaubt es Betreiberinnen und Betreibern von Diskotheken und Gastronomen, selbst darüber zu entscheiden, ob nur – gemäß des 2-G-Modells – Geimpfte und Genesene oder auch Getestete Eintritt erhalten. Zwar darf die Auslastung dabei nur bei 50 Prozent liegen, jedoch entfällt dafür die Maskenpflicht.

Anzeige

Dies stieß augenscheinlich auf große Zustimmung unter Feierwütigen: Trotz Nieselregen hatte sich laut Bericht in kürzester Zeit eine Schlange vor dem Club gebildet und um kurz nach halb zwei wurde ein Einlassstopp verhängt. Aus Sorge vor möglichen Konflikten hatte Betreiber Theo Vagt das Türsteherpersonal um zwei Personen aufgestockt, wie er gegenüber der Hannoverschen Allgemeine sagt. Zuvor hatte sich in den sozialen Medien potenzieller Stress angebahnt. Doch dieser bewahrheitete sich nicht: Auf Nachfrage der HAZ berichtet die Polizei, es sei „ruhig geblieben“.

Dieser positiven Erfahrung wollen sich nun weitere Clubbetreiber aus Hannover anschließen: Auch Mohammed Reslan, der den Club Zaza betreibt, setzt zukünftig am Wochenende auf 2G. Sobald sein Personal in wenigen Tagen den vollständigen Impfschutz erhalten hat, soll es losgehen.

Auch Hamburg setzt auf 2-G-Modell

Auch in Hamburg gilt seit dem 28. August das 2-G-Modell, das „Publikumseinrichtungen und Veranstaltungen“ die Option erteilt, „Angebote ausschließlich für Geimpfte und Genesene anzubieten“. Möchten Gastronominnen und Gastronomen oder Clubbetreiberinnen und Clubbetreiber von der Verordnung Gebrauch machen, ist jedoch eine vorherige Anzeige beim Hamburger Senat nötig. Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) meldet ein Sprecher des Hamburger Senats: „Bis gestern 16 Uhr haben 272 Einrichtungen aus allen sieben Hamburger Bezirken angezeigt, dass sie 2-G-Angebote unterbreiten. Zum weit überwiegenden Teil handelt es sich um gastronomische Betriebe“.

Erster Club muss wohl nach knapp zwei Stunden schließen

Doch auch viele Clubbetreiber öffneten am vergangenen Samstag ihre Türen. So wie das BKI:Kiezinternat an der Großen Freiheit oder Berg4 am Hamburger Berg, wie Focus berichtet. Im Gegensatz zu Dax Bierbörse in Hannover war das Feiern im BKI:Kiezinternat jedoch nur von kurzer Dauer: Nach knapp zwei Stunden musste der Club aufgrund von Verstößen gegen die Corona-Verordnung geschlossen werden. Einige Partygäste sowie ein Türsteher konnten bei Kontrollen durch die örtliche Polizei keine Impfungen vorweisen.

Während Hannover und Hamburg mit dem 2-G-Modell voranschreiten, wird in anderen Bundesländern noch große Skepsis gegenüber dem Modell gehegt. Besonders in der Hauptstadt: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller äußert gegenüber der Berliner Zeitung, dass er das Modell sowohl für Berlin als auch für den Bund „nicht für flächendeckend umsetzbar“ halte. „So weit sind wir noch nicht in Berlin (...)“. Auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann vertritt laut Angaben des WDR diese Ansicht.

Andere Bundesländer skeptisch gegenüber 2-G-Modell

Bayerns Ministerpräsident Söder hingegen zeigt sich Angaben der Berliner Zeitung nach etwas aufgeschlossener gegenüber der Diskussion: „Wir werden uns einer Debatte über 2-G auf Dauer nicht verstellen können“.

Anzeige

Die Corona-Landesverordnung von Baden-Württemberg hingegen setzt zwar nicht auf 2G, doch ist der Zutritt zu Diskotheken für nicht-immunisierte Personen „nur nach Vorlage eines PCR-Testnachweises gestattet“.

Trotz unterschiedlicher Meinung der Länder zeigt die Bilanz jedoch: Es bedarf sorgfältiger Kontrollen, wenn das Konzept zukunftsfähig bleiben soll.