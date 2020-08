28-Jähriger mit 2,1 Promille baut Autounfall: Zwei Tote

Zahlreiche Badeunfälle mit mindestens elf Toten

Elf Tote, zwei Vermisste und mindestens vier Verletzte – das ist die Bilanz des Sommerwochenendes an deutschen Seen, Flüssen und Stränden. In Seen in Bayern, Brandenburg und Baden-Württemberg sowie in der Ostsee starben teils erfahrene Schwimmer. Im Saarland retteten US-Soldaten einer Zweijährigen das Leben.