28-Jähriger gerät mit Beinen unter Betonplatten

Rastede. Ein 28-Jähriger ist im Landkreis Ammerland mit seinen Beinen unter tonnenschwere Betonplatten geraten und dabei schwer verletzt worden. Der Mitarbeiter einer Firma stand am Dienstag in Rastede auf der Ladefläche eines Lastwagens und half beim Verladen von Betonfertigteilen, die von einem Kranwagen abgesetzt wurden, teilte die Polizei mit. Die Firma ist mit Arbeiten an den Lärmschutzwänden der Bahnstrecke beschäftigt.

Die Betonteile hatten ein Gewicht von mehr als fünf Tonnen und kippten beim Absetzen zur Seite. Dabei kam der Arbeiter mit seinen Beinen unter die Last und wurde eingeklemmt. Dem Kranfahrer gelang es, die noch hängende Last abzufangen und anzuheben, so dass der Mann befreit werden konnte.

Der 28-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.