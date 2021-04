28-Jährige nach Entführung von Tochter in U-Haft

Anzeige

Nancy. Nach der Entführung ihrer Tochter ist eine 28 Jahre alte Mutter in Frankreich in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen die Frau laufe ein Ermittlungsverfahren, berichteten der Sender Franceinfo und andere französische Medien am Samstag übereinstimmend unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft im ostfranzösischen Nancy. Sie sei nach Frankreich ausgeliefert worden.

Das achtjährige Mädchen Mia war vor rund eineinhalb Wochen von drei Männern in den Vogesen in einem Dorf entführt worden, wo es bei seiner Großmutter lebte. Am vergangenen Wochenende war Mia unbeschadet zusammen mit ihrer Mutter im schweizerischen Sainte-Croix im Kanton Waadt gefunden worden.

Die 28-Jährige hatte laut Medien das Sorgerecht verloren und durfte das Kind nicht mehr alleine sehen. Gegen sie werde wegen bandenmäßig organisierter Entführung einer Minderjährigen ermittelt, berichtete Franceinfo. Ein weiterer Verdächtiger sei aus der Schweiz ausgeliefert worden, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Er soll der Frau bei der Flucht in der Schweiz geholfen haben. Nach der Entführung waren bereits fünf Verdächtige festgenommen worden.