270 Schlachthof-Mitarbeiter mit Corona infiziert

Pforzheim. In einer Fleischfirma in Birkenfeld bei Pforzheim in Baden-Württemberg sind inzwischen 270 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte am Mittwoch die Firma auf Anfrage mit. Zuvor hatten verschiedene Medien über den weiteren Anstieg berichtet. Betroffen seien sowohl eigene Mitarbeiter als auch ausländische Werkvertragsbeschäftigte. Sie seien in Quarantäne.

Der Betrieb mit insgesamt 1100 Mitarbeitern laufe “etwas reduziert” weiter, sagte ein Sprecher der Firma. Der erste positive Fall sei Ostern festgestellt worden. Angesteckt hätten sich vor allem ausländische Mitarbeiter, die relativ nah beieinander wohnten.

RND/dpa