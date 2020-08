25-Jähriger will Roller reparieren und verursacht Explosion

Anzeige

Karlstadt. Ein 25-Jähriger hat im nordbayerischen Karlstadt versucht, seinen Roller zu reparieren und dabei durch auslaufendes Benzin eine Explosion ausgelöst. Durch den Druck wurden Kanaldeckel in die Luft geschleudert, in einigen Wohnhäusern spritzte das Abwasser von Toiletten bis an die Decke, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei der Reparatur am Samstag liefen etwa ein bis zwei Liter Benzin aus und sickerten in einen Regenabfluss.

Polizei ermittelt

Im Abfluss verdampfte das Benzin und es entstand ein hochentzündliches Benzin-Luft-Gemisch in der Kanalisation. Als der 25-Jährige den Roller starten wollte, kam es zu der Explosion. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen der fahrlässigen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.