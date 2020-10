25-Jähriger steigt für Foto auf Klippe und stürzt 30 Meter in den Tod

Anzeige

Der 25-jährige Orlando S. ist tot: Der Mann aus Phoenix im US-Staat Arizona stürzte von einer Klippe im Glen Canyon Areal und starb direkt. Für ein Foto stieg er am Sonntag gegen 9 Uhr auf Steine, wie es in einem Statement des Parkservices heißt. „Als er versuchte, wieder herauszuklettern, verlor er offensichtlich seinen Halt oder seinen Felsgriff“, sagte Sheriff Jon Paxton laut „Today“. Er stürzte mehr als 30 Meter in die Tiefe und schlitterte mehr als 45 Meter weiter nach unten. Passanten sahen den Sturz des jungen Mannes.

Polizist muss sich abseilen

Rund dreißig Minuten später musste ein Polizist sich von der Klippe abseilen, um die Leiche zu bergen. Währenddessen wurden Menschenknochen einer zweiten Person gefunden, laut Paxton sei deswegen eine Untersuchung eingeleitet worden.