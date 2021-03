25-Jähriger fährt in Fußgänger: Frau in Lebensgefahr

Anzeige

Anzeige

Osnabrück. Ein 25-Jähriger hat in Osnabrück mit seinem Wagen zwei Fußgänger erfasst und einen davon lebensgefährlich verletzt. Der Mann sei zu schnell um eine Kurve gefahren und habe dabei die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Wagen erfasste demnach ein Ehepaar, das zu Fuß unterwegs war, und krachte dann in eine Hauswand. Die 43 Jahre alte Frau blieb nach dem Zusammenprall lebensgefährlich verletzt auf dem Auto liegen, wie es hieß. Ihr Mann wurde bei dem Unfall am Freitagabend leicht verletzt.

Ermittlung wegen fahrlässiger Körperverletzung

Auf Anordnung von Staatsanwaltschaft und des Amtsgerichts Osnabrück wurden dem Unfallfahrer und seinem Beifahrer Blutproben entnommen. Der Führerschein des 25-Jährigen und das Auto wurden beschlagnahmt. Ein Atemalkoholtest habe null Promille beim Fahrer angezeigt, sagte ein Polizeisprecher. Bei einem so schweren Unfall müsse die Staatsanwaltschaft indes alle Beweise sichern, weshalb zusätzlich eine Blutprobe entnommen worden sei. Gegen den Mann wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.