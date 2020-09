25-Jähriger bei Unfall in der Kölner U-Bahn schwer verletzt - Zustand kritisch

Anzeige

Köln. Ein 25 Jahre alter Mann ist am Samstagmorgen bei einem Unfall in der Kölner U-Bahn lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er gegen 4.05 Uhr am Hauptbahnhof ausgestiegen und neben der wieder anfahrenden Stadtbahn hergerannt, um sich von einem Bekannten im Zug zu verabschieden. Dabei sei er aus unbekannten Gründen mit dem Kopf gegen die U-Bahn geprallt. Er habe schwere Kopfverletzungen erlitten und sei in kritischem Zustand in eine Klinik gebracht worden.

Der Fahrer der U-Bahn habe einen Schock erlitten, sagte der Polizeisprecher. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.