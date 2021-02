Kalenderblatt 2021: 25. Februar – was ist heute passiert?

Anzeige

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Donnerstag, den 25. Februar 2021: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Donnerstag, 25. Februar 2021

8. Kalenderwoche, noch 309 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Adeltrud, Adelhelm, Luigi, Walburg

Historie: Was ist am 25. Februar passiert?

Ein Blick in die Geschichte kann den Blick auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 25. Februar statt?

2020 - Der Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfallen ist der erste Corona-Brennpunkt in Deutschland. Bei einer Karnevalssitzung in Gangelt hatten sich Teilnehmer infiziert. Hunderte Menschen kommen in Quarantäne. Kindergärten und Schulen bleiben vorerst geschlossen.

2016 - Der Bundestag verschärft das Asylrecht. Das sogenannte Asylpaket II sieht beschleunigte Verfahren, die Einschränkung des Familiennachzugs und die Erleichterung von Abschiebungen krimineller Ausländer vor.

2011 - Der Weg für höhere Hartz-IV-Regelsätze und das Bildungspaket für bedürftige Kinder ist frei. Nach monatelangem Tauziehen zwischen Regierung und Opposition stimmen Bundestag und Bundesrat dem Gesetzespaket zu.

1991 - Die Außen- und Verteidigungsminister der sechs Mitgliedsländer des Warschauer Paktes beschließen in Budapest die Auflösung des Bündnisses.

1986 - Der philippinische Diktator Ferdinand Marcos wird durch einen Putsch gestürzt und flieht mit seiner Ehefrau Imelda ins Exil auf Hawaii (USA).

1956 - Auf dem 20. Parteitag der KPdSU enthüllt Parteichef Nikita Chruschtschow die Verbrechen seines Vorgängers Josef Stalin. Damit werden erste Ansätze einer Entstalinisierung in der Sowjetunion sichtbar.

1941 - In Amsterdam legen tausende Arbeiter aus Protest gegen die Judenverfolgung die Arbeit nieder. Der sogenannte Februarstreik wird von den deutschen Besatzern brutal niedergeschlagen.

1921 - Georgien, das sich 1918 zur unabhängigen “demokratischen Republik” erklärt hatte, wird von der Roten Armee besetzt. Als Sowjetrepublik wird es 1922 Teil der UdSSR.

1836 - Der Amerikaner Samuel Colt erhält für die Erfindung seines Trommelrevolvers das US-Patent 138.

Prominente Geburtstage am 25. Februar

Wer wurde am 25. Februar geboren?

1971 - Sean Astin (50), amerikanischer Schauspieler (“Der Herr der Ringe”)

1961 - Hermann Gröhe (60), deutscher Politiker, Bundesminister für Gesundheit 2013-2018, CDU-Generalsekretär 2010-2013

1956 - Michel Friedman (65), deutscher Jurist und Fernsehmoderator (“Studio Friedman”, “Friedman”), Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland 2000-2003

1946 - Franz Xaver Kroetz (75), deutscher Dramatiker (“Stallerhof”), Schauspieler (Fernsehserie “Kir Royal”) und Regisseur

1936 - Rolf Lyssy (85), Schweizer Filmemacher (“Die Schweizermacher”)

Prominente Todestage am 25. Februar

Wer ist am 25. Februar gestorben?

2020 - Husni Mubarak, ägyptischer Politiker, Staatspräsident 1981-2011, geb. 1928

2016 - Gillis Lundgren, schwedischer Werbegrafiker und Möbeldesigner, Erfinder des Billy-Regals (1979), geb. 1929