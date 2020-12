24 Tote bei Bootsunglück in Uganda

Anzeige

Bei einem Bootsunglück auf dem Albertsee an der Grenze von Uganda und dem Kongo sind nach Angaben der ugandischen Polizei zufolge 24 Menschen ums Leben gekommen. Das Boot sei am Dienstag vermutlich wegen schlechtem Wetter und Überladung gekentert, sagte Polizeisprecher Allan Hakiza am Samstag.

21 Menschen konnten demnach gerettet werden. 24 Leichen seien geborgen worden und die Suche nach weiteren Opfern werde eingestellt, da es keine Informationen über weitere Vermisste gebe, sagte er.

Auf Seen in Uganda und anderen Ländern Afrikas kommt es immer wieder zu derartigen Unfällen, da die Boote oft völlig überladen und in schlechtem Zustand sind.