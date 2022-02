Das Kalenderblatt am 23. Februar – was ist heute passiert?

Anzeige

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Mittwoch, den 23. Februar 2022: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Mittwoch, 23. Februar 2022

8. Kalenderwoche, noch 311 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Romana, Willigis

Historie: Was ist am 23. Februar passiert?

Ein Rückblick in die Geschichte kann die Sicht auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 23. Februar statt?

2021 – Erstmals wird eine Frau Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz. Die Theologin Beate Gilles wird als Nachfolgerin von Pater Hans Langendörfer gewählt, der nach 24 Jahren in den Ruhestand getreten war.

2021 – In den Niederlanden wird der wegen mehrerer Überfälle gesuchte Reemtsma-Entführer Thomas Drach festgenommen und im Mai an Deutschland ausgeliefert. Seit 2013 in Freiheit soll er 2018/19 vier Geldtransporte überfallen haben.

2020 – Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg wird die rot-grüne Landesregierung bestätigt. Die SPD wird bei Verlusten mit 39,2 Prozent erneut stärkste Kraft. Die Grünen (24,2) können ihr Ergebnis mehr als verdoppeln.

2012 – Mit einem Staatsakt wird in Berlin der zehn Opfer der Zwickauer Terrorzelle NSU gedacht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnet die Neonazi-Mordserie als „Schande für unser Land“.

2002 – In Kolumbien entführen marxistische FARC-Rebellen die Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt. Nach sechs Jahren Geiselhaft wird sie am 2. Juli 2008 von kolumbianischen Streitkräften in einem Hubschrauber befreit.

2002 – Nach fünf Jahren Restaurierung wird in Berlin der denkmalgeschützte Kaisersaal am Potsdamer Platz feierlich eröffnet.

1997 – Bundespräsident Roman Herzog eröffnet die „Galerie der Gegenwart“, den kubusförmigen Erweiterungsbau der Hamburger Kunsthalle.

1947 – Die internationale Organisation für Standardisierung (ISO) nimmt in Genf die Arbeit auf. Sie erarbeitet internationale Normen für Produkte und Dienstleistungen.

1847 – In der Schlacht von Buena Vista (Mexiko) im mexikanisch-amerikanischen Krieg (1846-1848) können US-Truppen trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit den mexikanischen Angriff abwehren.

Prominente Geburtstage am 23. Februar

Wer wurde am 23. Februar geboren?

2012 – Prinzessin Estelle Silvia Ewa Mary (10), schwedische Prinzessin, Enkelkind von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia und erste Tochter der Thronfolgerin Kronprinzessin Victoria von Schweden.

1967 – Michael Michalsky (55), deutscher Modedesigner

1960 – Gloria Fürstin von Thurn und Taxis (62), deutsche Unternehmerin, Witwe von Johannes Fürst von Thurn und Taxis (1926-1990)

1949 – César Aira (73), argentinischer Schriftsteller („Die Nächte von Flores“)

1932 – Majel Barrett, amerikanische Schauspielerin, verschiedene Rollen in der Science-Fiction-Serie „Star Trek“, gest. 2008

Prominente Todestage am 23. Februar

Wer ist am 23. Februar gestorben?

2000 – Ofra Haza, israelische Sängerin („Im Nin‘alu“), geb. 1957

1942 – Stefan Zweig, österreichischer Schriftsteller („Schachnovelle“), geb. 1881