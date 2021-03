22-Jähriger in Kiel getötet - Jugendliche unter Tatverdacht

Anzeige

Kiel. Unter dem Verdacht, in Kiel einen 22-Jährigen getötet zu haben, sind zwei Jugendliche in Gewahrsam genommen worden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Sonntag hatten ein 15- und ein 17-Jähriger den etwas älteren Mann am Vorabend in dessen Wohnhaus aufgesucht, im Treppenhaus soll es dann zu einer Auseinandersetzung gekommen sein.

17-Jähriger stellt sich der Polizei

Auf welche Weise der Mann ums Leben kam, wurde nicht mitgeteilt. Auch zum Tathintergrund machten Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Den 15-Jährigen hatten Polizisten vor Ort festgenommen. Der 17-Jährige flüchtete zunächst, stellte sich aber in der Nacht im Beisein eines Verteidigers der Polizei.