22-Jähriger fährt Polizistin bei Kontrolle an - Auto war gestohlen

Krefeld. Ein 22-jähriger Mann hat am frühen Dienstagmorgen in Krefeld eine Polizistin, die ihn kontrollieren wollte, angefahren und verletzt. Nach einer Verfolgungsjagd nahm die Polizei den 22-Jährigen und seinen ein Jahr jüngeren Beifahrer fest. Der Wagen sei gestohlen gewesen, beide Männer seien „polizeibekannt“, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Der 22-Jährige kam in Untersuchungshaft, wie eine Sprecherin berichtete.

Der Wagen war einer Zivilstreife gegen 0.45 Uhr aufgefallen, weil er falsch parkte. Die Kennzeichenabfrage ergab, dass er gestohlen war. Als die Polizistin auf den Wagen zuging, habe der 22-Jährige erst zurückgesetzt, die Polizistin dann frontal angefahren und sei geflohen. Die Polizistin wurde nur leicht verletzt.

Zusammen mit ihrem Streifenkollegen konnte sie die beiden Männer später stellen. Die Polizeistreife habe mit ihrem Wagen die Fahrertür des Fluchtautos blockiert, so die Polizei.