Kalenderblatt 2021: 22. Februar – was ist heute passiert?

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Montag, den 22. Februar 2021: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Montag, 22. Februar 2021

8. Kalenderwoche, noch 312 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Margareta

Historie: Was ist am 22. Februar passiert?

Ein Blick in die Geschichte kann den Blick auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 22. Februar statt?

2020 - Block 1 des französischen Kernkraftwerks Fessenheim wird abgeschaltet. Am 29. Juni geht auch der zweite Reaktor außer Betrieb. Besonders im benachbarten Deutschland hatte es Proteste wegen Sicherheitsrisiken gegeben.

2011 - Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert die zweitgrößte neuseeländische Stadt Christchurch. 185 Menschen kommen ums Leben.

2008 - Die europäische Arzneimittelbehörde EMEA gibt erstmals grünes Licht für einen Vogelgrippe-Impfstoff für Menschen.

2006 - Bei einem Sprengstoffanschlag im nordirakischen Samarra wird die Goldkuppel des Askari-Schreins, eines der wichtigsten Heiligtümer der schiitischen Muslime, zerstört. Nach dem Attentat eskaliert die Gewalt zwischen Schiiten und Sunniten im Irak, Hunderte sterben.

2001 - Der niederländische Heineken-Konzern und die Bayerische BrauHolding der Münchner Schörghuber-Gruppe besiegeln ihre Bier-Ehe. Damit wird erstmals ein ausländischer Brauereiriese maßgeblich auf dem deutschen Biermarkt vertreten sein.

1996 - Der französische Staatspräsident Jacques Chirac erklärt, dass Frankreich die 1793 eingeführte Wehrpflicht zugunsten einer Berufsarmee abschaffen will.

1993 - Der UN-Sicherheitsrat beschließt die Schaffung eines Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien.

1966 - Die Chemieprofessorin Margot Becke-Goehring wir als erste Frau zur Rektorin einer Universität in der Bundesrepublik ernannt. Sie tritt ihr Amt an der Heidelberger Ruprecht-Karls-Universität im Wintersemester 1966/1967 an.

1876 - In Baltimore wird die Johns Hopkins Universität gegründet. Als erste Hochschule der USA soll sie nach deutschem Vorbild Lehre und Forschung verbinden.

Prominente Geburtstage am 22. Februar

1981 - Chakuza (40), österreichischer Hip-Hop-Musiker (“Magnolia”, “Exit”)

1956 - Philip Kerr, britischer Schriftsteller (Krimireihe um den Berliner Privatdetektiv Bernie Gunther), gest. 2018

1943 - Horst Köhler (78), deutscher Politiker, Bundespräsident 2004-2010, Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) 2000-2004

1941 - Jürgen Nöldner (80), deutscher Fußballspieler, Nationalspieler der DDR

1921 - Jean-Bédel Bokassa, zentralafrikanischer Politiker, Staatschef 1966-1979, selbsternannter Kaiser Bokassa I. 1976, gest. 1996

Prominente Todestage am 22. Februar

2006 - Hilde Domin, deutsche Schriftstellerin (“Rückkehr der Schiffe”, “Ich will dich”), Rainer-Maria-Rilke-Preis für Lyrik 1976, geb. 1909

1671 - Adam Olearius, deutscher Schriftsteller und Hofgelehrter, gilt als Begründer der wissenschaftlichen Reisebeschreibung, Übersetzungen aus dem Persischen, geb. 1599