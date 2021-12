Das Kalenderblatt am 22. Dezember – was ist heute passiert?

Anzeige

Anzeige

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Mittwoch, den 22. Dezember 2021: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Mittwoch, 22. Dezember 2021

51. Kalenderwoche, noch 9 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Jutta, Marian

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Historie: Was ist am 22. Dezember passiert?

Ein Blick in die Geschichte kann den Blick auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 22. Dezember statt?

2006 – Der deutsche Astronaut Thomas Reiter ist nach 171 Tagen im All – davon 167 an Bord der Internationalen Raumstation ISS – wieder zurück auf der Erde. Reiter hatte am 6. Juli als erster Deutscher die Raumstation betreten.

Anzeige

2001 – In der afghanischen Hauptstadt Kabul wird der Paschtune Hamid Karsai zum Chef der Übergangsregierung des Landes ernannt.

1991 – Der Absturz eines Passagierflugzeuges des Frankfurter Flugunternehmens Classic Wings bei Heidelberg (Baden-Württemberg) fordert 28 Menschenleben. Der Pilot hatte während an Bord stattfindender Filmaufnahmen seinen Platz verlassen, um Interviews zu geben.

Anzeige

1981 – Zusatzstoffe in Lebensmitteln müssen von nun an durch drei- bis vierstellige E-Nummern ausgewiesen werden. Damit wird eine Entscheidung der EG-Kommission in Deutschland umgesetzt.

1976 – Der ARD-Fernsehkorrespondent in Ost-Berlin, Lothar Loewe, wird wegen „Diffamierung des Volkes und der Regierung“ von den DDR-Behörden ausgewiesen.

1971 – Kurt Waldheim wird zum UN-Generalsekretär gewählt. Er tritt das Amt am 1. Januar 1972 an.

1956 – Otto John, der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, wird vom Bundesgerichtshof wegen Landesverrats zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt.

1946 – Frankreich trennt durch die Einrichtung einer Zollgrenze das besetzte Saargebiet wirtschaftlich vom übrigen Deutschland ab.

1894 – Wegen angeblichen Verrats militärischer Geheimnisse an das Deutsche Reich wird der französische Offizier Alfred Dreyfus von einem Militärgericht zu lebenslanger Verbannung auf die Teufelsinsel in Französisch-Guayana verurteilt („Dreyfus-Affäre“).

Anzeige

Prominente Geburtstage am 22. Dezember

Wer wurde am 22. Dezember geboren?

1981 – Karin Hanczewski (40), deutsche Schauspielerin („Der Tatortreiniger“, „Tatort“)

1951 – Rainer Hanschke (70), deutscher Kunstturntrainer, Cheftrainer der Kunstturner im Deutschen Turner-Bund 1996-2002

1946 – Robert van Ackeren (75), deutscher Regisseur („Die Venusfalle“, „Die flambierte Frau“)

1936 – Hector Elizondo (85), amerikanischer Schauspieler (Fernsehrolle in „Chicago Hope“, Filmrolle „Die Braut, die sich nicht traut“)

Anzeige

1931 – Gisela Birkemeyer (90), deutsche Leichtathletin, zehn Weltrekorde, DDR-Meisterin im 80-m-Hürdenlauf 1953-61

Prominente Todestage am 22. Dezember

Wer ist am 22. Dezember gestorben?

2020 – Claude Brasseur, französischer Filmschauspieler („Frühstück bei Monsieur Henri“ ;“Unter Wölfen“), geb. 1936

2001 – Angèle Durand, belgische Sängerin und Schauspielerin („Chanson d‘amour“), geb. 1925