20.000 Tonnen Diesel verseuchen Fluss in Sibirien - Putin ruft Notstand aus

Anzeige

Anzeige

Moskau. In Sibirien sind geschätzt 20.000 Tonnen Diesel aus einem Tanklager eines Kraftwerks ausgelaufen. Der russische Präsident Wladimir Putin rief für das betroffene Gebiet den Notstand aus und ordnete am Mittwoch Eindämmungsmaßnahmen an. Das ausgelaufene Mineralöl hat Wasserläufe verseucht. In den Fluss Ambarnaja wurden Baumstämme gelegt, um es zurückzuhalten. Der Fluss fließt in einen See, aus dem ein anderer Fluss in den Arktischen Ozean führt.

Das Unglück geschah am Freitag in einem Kraftwerk am Rand der Stadt Norilsk, das von einer Sparte von Norilsk Nickel betrieben wird. Die Werke des Bergbaukonzerns in der Region haben Norilsk zu einem der am stärksten verschmutzten Orte auf der Welt gemacht.

Der Grund des Unfalls ist noch nicht festgestellt worden. Das Unternehmen äußerte sich in einer Mitteilung besorgt über Anlagen, die auf absinkendem Boden über Permafrost errichtet wurden.