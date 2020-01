200 Männer betäubt und vergewaltigt: Serientäter verurteilt

Anzeige

Manchester. In Manchester wurde ein 36-jähriger Mann zu einer lebenslangen Haft verurteilt, weil er rund 200 Männer vergewaltigt haben soll. Er betäubte die heterosexuellen Männer und wollte sie durch den erzwungenen Sex dazu bringen, sich in ihn zu verlieben, berichtet die britische "The Sun". Laut des Chefanklägers Ian Rushton handele es sich bei Reynhard S. um den "aktivsten Vergewaltiger in der Geschichte Großbritanniens".

Reynhard S., ein indonesischer Student, der viele Jahre in Manchester lebte, hat nun auch seinen ersten Berufungsprozess verloren. In der Verhandlung geht es konkret um 48 Männer, die er vergewaltigt haben soll. S. soll seine Opfer, meist betrunkene Partygäste, am frühen Morgen in Bars und auf der Straße kennengelernt haben und sie unter einem Vorwand zu sich nach Hause gelockt haben - etwa für einen Drink oder um das Handy aufzuladen. S. mischte den Männern Betäubungsmittel und K.o.-Tropfen ins Getränk und vergewaltigte die bewusstlosen Opfer.

Wegen 48 Vergewaltigungen verurteilt - doch es gibt noch mehr Opfer

Verurteilt wurde S. in 159 Fällen sexueller und körperlicher Gewalt gegenüber 48 Männern. Er hatte seine Taten teilweise gefilmt. Die Richterin geht dennoch davon aus, dass es rund 197 potenzielle Missbrauchsopfer gibt, sagte sie vor dem Manchester Crown Court. Ermittler hatten Beweise auf dem Laptop und zwei Handys des gläubigen Christen sichergestellt - diese deuten auf 197 verschiedene Opfer hin, schreibt der britische "The Guardian".

Einige hatten von dem Missbrauch nichts mitbekommen und wurden erst durch die Polizei mit den Aufnahmen konfrontiert. Zu sehen sind 159 Straftaten, davon 136 Vergewaltigungen. Bisher sind rund 70 seiner Opfer identifiziert. Einige meldeten sich im Laufe des Verfahrens oder wurden ausfindig gemacht.

Der ganze Fall kam ans Licht, nachdem ein Mann während der Vergewaltigung zu sich kam und den überraschten Täter niederschlagen konnte. Die Fälle sollen sich zwischen Januar 2015 und Juni 2017 ereignet haben, die Opfer sind zwischen 17 und 36 Jahre alt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich durch die Verurteilung und Berichterstattung nun noch weitere Betroffene melden könnten. S. gab im Verhör an, die Männer hätten sich im Zuge eines Sex-Spiels nur tot gestellt und seien mit den Handlungen einverstanden gewesen.

RND/msk