20 Tannenbäume gestohlen: Polizei sucht Kleintransporter

Anzeige

Anzeige

Neustadt bei Coburg. Jetzt schon an Weihnachten denken, dachte sich wohl ein Unbekannter in Neustadt bei Coburg (Landkreis Coburg). 20 frisch gefällte Tannenbäume wurden am frühen Freitagmorgen von einem privaten Grundstück entwendet, wie die Polizei am Samstag meldete.

Der Schaden beträgt rund 400 Euro. Da es noch über fünf Wochen bis Weihnachten sind, geht die Polizei allerdings davon aus, dass die Bäume zu Brennholz verarbeitet werden.

Gesucht wird nun nach einem Kleintransporter, der zur Tatzeit in der Nähe des Grundstücks gesehen wurde.