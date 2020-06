20-Jährige zieht verwaiste Rehkitze in ihrem Zimmer groß

Anzeige

Immenstadt. Nachdem ihre Mutter von einem umstürzenden Baum erschlagen wurde, werden zwei verwaiste Rehkitze von einer Auszubildenden einer Allgäuer Tierklinik nun von Hand aufgezogen. Die 20-Jährige hat die beiden Wildtiere dafür vorläufig in ihrem Zimmer in ihrem Elternhaus untergebracht.

Die Mutter der Jungtiere war in einem Wald bei Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) durch eine kranke Esche, die durch einen Windstoß umgefallen sei, getötet worden, berichtete Revierleiter Hubert Heinl von den Bayerischen Staatsforsten am Mittwoch. Bei Waldarbeiten sei zunächst das tote Reh und dann in der Nähe die Tierwaisen gefunden worden.

Rehkitze schlafen neben dem Bett

Die Kitze wurden in die Tierklinik gebracht. Dort hat sich dann Veronika Vachenauer, die eine Ausbildung zur Tiermedizinischen Fachangestellten macht, der Geschwistern angenommen. Ihr Vater sei selber Jäger, und daher habe die Familie schon öfters Wildtiere aufgezogen, erzählte sie. "Meine Familie unterstützt mich dabei", sagte die Ersatzmama. "Die kleinen Rehböcke müssen alle paar Stunden gefüttert werden, wenn sie schreien."

Die etwa zwei Wochen alten Rehkitze schlafen nun einen Großteil des Tages neben dem Bett von Vachenauer, die ihre Schützlinge regelmäßig mit Aufzuchtmilch füttert. Dabei seien die beiden Tiere auch wählerisch. "Sie trinken beide nicht aus der Flasche, sondern nur aus einer Schale."

Zum Eingewöhnen an das Leben in der Natur kommen die Kitze täglich für einige Stunden in ein Freigehege. Später sollen die Tiere dann zunächst ganz in ein Außengehege umziehen, ehe sie im Alter von etwa sechs Monaten vielleicht ausgewildert werden können.