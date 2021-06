20-jährige Laura N. aus Freudenstadt seit mehreren Tagen vermisst

Anzeige

Offenburg. Die 20-jährige Laura N. gilt seit dem vergangenen Freitag (18. Juni) als vermisst. Die junge Frau stammt aus Freudenstadt in Baden-Württemberg und wurde das letzte Mal am Bahnhof in Offenburg gesehen.

Handyakku war leer

Laut Polizei traf Laura N. am Bahnhof auf eine unbekannte Gruppe und wollte über diese ihre Familie anrufen, da ihr Handyakku leer war.

Ein Polizeisprecher sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), dass sie einer Bekannten per Handy mitgeteilt habe, dass sie sich wegen der Gruppe unwohl fühlt. Bislang seien verschiedene Hinweise eingegangen, aber es gebe keine heiße Spur.

Laura N. wird seit dem 18. Juni vermisst. © Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim

Die Ermittlungen dauern an und konzentrieren sich auf die Stadt Offenburg. Auch ein Spürhund wurde laut des Sprechers eingesetzt. Dieser habe aber keine Fährte aufnehmen können. Nach Laura N. wird im Raum Offenburg und Freudenstadt gefahndet. Die Polizei sucht nun mithilfe eines Fotos nach der Vermissten. Sie ist zwischen 1,70 bis 1,74 Meter groß, schlank und hat braune Haare.

Zeugen und Zeuginnen oder Personen, die Hinweise geben können, sollen sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186 4444 in Verbindung setzen.