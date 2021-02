Kalenderblatt 2021: 20. Februar – was ist heute passiert?

Anzeige

Anzeige

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Samstag, den 20. Februar 2021: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Samstag, 20. Februar 2021

7. Kalenderwoche, noch 314 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Falko, Korona, Pierre

Anzeige

Historie: Was ist am 20. Februar passiert?

Ein Blick in die Geschichte kann den Blick auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 20. Februar statt?

2020 – Ein Händler haftet grundsätzlich nicht für Kundenbewertungen auf Amazon. Dies entscheidet der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.

2019 – Das Bundesarbeitsgericht erklärt die Kündigung eines Chefarztes in einem katholischen Krankenhaus wegen Wiederverheiratung für nicht rechtmäßig.

Anzeige

2011 – Bei der vorgezogenen Bürgerschaftswahl in Hamburg erobert die SPD nach neuneinhalb Jahren die Macht zurück. Sie erringt mit ihrem Spitzenkandidaten Olaf Scholz 48,4 Prozent der Stimmen und die absolute Mehrheit der Mandate.

2006 – Sieben Jahre nach dem Kosovo-Krieg nehmen Vertreter Serbien-Montenegros und Kosovo-Albaner in Wien erstmals direkte Gespräche über die Zukunft der serbischen Provinz auf.

Anzeige

2003 – In dem Musikclub The Station in West Warwick im US-Bundesstaat Rhode Island gerät ein Bühnenfeuerwerk außer Kontrolle. 100 Menschen sterben.

1986 – Das Kernmodul der Raumstation „Mir“ wird von der Sowjetunion in die Erdumlaufbahn geschossen.

1956 – Karl Arnold (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen seit 1947, wird durch ein Misstrauensvotum gestürzt und durch Fritz Steinhoff (SPD) ersetzt.

1946 – Eine Kohlenstaubexplosion tötet auf der Zeche Grimberg III/IV im westfälischen Bergkamen 408 Menschen. Nur 64 Kumpel werden lebend geborgen.

1926 – In Berlin wird die erste internationale Grüne Woche eröffnet.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter “Der Tag”. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Prominente Geburtstage am 20. Februar

Wer wurde am 20. Februar geboren?

1996 – Mabel (25), britisch-schwedische Sängerin (Album „High Expectations“), Tochter von Sängerin Neneh Cherry

1971 – Bernd Schlömer (50), deutscher Politiker, Bundesvorsitzender der Piratenpartei 2012–2013

1966 – Cindy Crawford (55), amerikanisches Model (Revlon-Gesicht 1989–2001) und Schauspielerin

1951 – Gordon Brown (70), britischer Politiker, Premierminister 2007–2010

Anzeige

1941 – Alexander Gauland (80), deutscher Politiker, Ehrenvorsitzender der AfD seit 2019

Prominente Todestage am 20. Februar

Wer ist am 20. Februar gestorben?

2018 – Herbert Ehrenberg, deutscher Politiker (SPD), Bundesarbeitsminister 1976–1982, geboren 1926

2011 – Helmut Ringelmann, deutscher Film- und Fernsehproduzent („Der Alte“, „Derrick“), geboren 1926