Das Kalenderblatt am 20. Dezember – was ist heute passiert?

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Montag, den 20. Dezember 2021: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Montag, 20. Dezember 2021

51. Kalenderwoche, noch 11 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Holger

Historie: Was ist am 20. Dezember passiert?

Ein Blick in die Geschichte kann den Blick auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 20. Dezember statt?

2020 – Die Weitspringerin Malaika Mihambo wird von Sportjournalisten in Baden-Baden zur „Sportlerin des Jahres“ gekürt. „Sportler des Jahres“ ist der Eishockeyspieler Leon Draisaitl, „Mannschaft des Jahres“ der FC Bayern München.

2011 – Deutsche Bankkunden müssen ab 1. Februar 2014 bei allen Überweisungen und Lastschriften eine 22-stellige Kontonummer (IBAN) verwenden. Darauf einigen sich das EU-Parlament, der Ministerrat und die EU-Kommission in Brüssel.

2001 – Der UN-Sicherheitsrat erteilt das Mandat für den Einsatz einer Afghanistan-Schutztruppe.

1996 – Außenminister Klaus Kinkel und sein tschechischer Kollege Josef Zieleniec unterzeichnen in Prag das Protokoll zur deutsch-tschechischen Aussöhnungserklärung.

1976 – Das erste Bundesnaturschutzgesetz der Bundesrepublik Deutschland wird erlassen. Dadurch sind die Naturschutzbehörden frühzeitig an der räumlichen Planung beteiligt. Anerkannte Verbände haben jetzt ein Anhörungsrecht.

1956 – In der DDR wird die „Geschenkdienst- und Kleinexporte GmbH“, kurz Genex, ins Leben gerufen. Aus dem Katalog des Unternehmens konnten die Bürger der Bundesrepublik Waren bestellen und mit D-Mark bezahlen. Diese wurden dann direkt an ihre Verwandten und Bekannten in der DDR versendet. Das Unternehmen wurde zum wichtigen Devisenbeschaffer.

1951 – Als erster Brutreaktor der Welt liefert der „Experimental Breeder Reactor I“ (EBR-1) in Arco (US-Bundesstaat Idaho) Strom.

1924 – Adolf Hitler wird vorzeitig aus der Haft in Landsberg am Lech entlassen. Wegen des gescheiterten Putsches vom 8./9. November 1923 war er am 1. April 1924 zu fünf Jahren Festungshaft mit der Aussicht auf Bewährung schon nach sechs Monaten verurteilt worden.

1841 – In London unterzeichnen Preußen, Österreich, Großbritannien, Frankreich und Russland den „Quintupelvertrag“ (Fünf-Mächte-Vertrag), der die Abschaffung des Sklavenhandels zum Ziel hat. Bis auf Frankreich ratifizieren alle Länder das Abkommen.

Prominente Geburtstage am 20. Dezember

Wer wurde am 20. Dezember geboren?

1961 – Freddie Spencer (60), amerikanischer Motorradsportler, 1983 Weltmeister 500 ccm, 1985 Doppelweltmeister 500 und 250 ccm

1948 – Beatrice Richter (73), deutsche Schauspielerin und Kabarettistin („Rudis Tagesshow“, „Sketchup“)

1946 – Uri Geller (75), israelischer Unterhaltungskünstler, der seine umstrittenen Vorführungen (Löffelbiegen) mit außergewöhnlichen psychischen Kräften erklärt

1926 – Otto Graf Lambsdorff, deutscher Politiker, Bundesminister für Wirtschaft 1977-1984, FDP-Vorsitzender 1988-1993, gest. 2009

1921 – George Roy Hill, amerikanischer Filmregisseur, Oscar als bester Regisseur für „Der Clou“ (1973), weitere bekannte Filme: „Zwei Banditen“ (1969), „Garp und wie er die Welt sah“ (1982), gest. 2002

Prominente Todestage am 20. Dezember

Wer ist am 20. Dezember gestorben?

2016 – Michèle Morgan, französische Schauspielerin („Hafen im Nebel“, „Der Frauenmörder von Paris“, „Angélique“-Filme), geb. 1920

2001 – Léopold Sédar Senghor, senegalesischer Politiker und Schriftsteller, Staatspräsident der Republik Senegal 1960-1980, geb. 1906