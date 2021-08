2,35-Meter-Mann: größter Mensch der USA mit nur 38 Jahren gestorben

Anzeige

Rochester. Igor Vovkovinskiy, der mit rund 2,35 Metern größte Mensch der USA, ist tot. Er sei am vergangenen Freitag in der renommierten Mayo-Klinik in Rochester im Staat Minnesota an einem Herzleiden gestorben, schrieb seine dort als Krankenschwester tätige Mutter Svetlana auf Facebook. Vovkovinskiy wurde 38 Jahre alt.

Als Kind war der gebürtige Ukrainer zur Behandlung in ebenjene US-Klinik gebracht worden. Grund war ein Tumor, der gegen seine Hirnanhangsdrüse drückte, was zur Absonderung ungewöhnlich hoher Mengen des Wachstumshormons führte. Am Ende blieb er in Rochester.

Vovkovinskiy sei zwar wegen seiner Größe und als Ukrainer wegen dem schwelenden Kalten Krieg Ende der 80er Jahre eine Berühmtheit gewesen, doch hätte er lieber „ein normales Leben geführt als bekannt zu sein“, sagte sein älterer Bruder Oleh Ladan der Zeitung „Star Tribune of Minneapolis“.

Vovkovinskiy mit einem T-Shirt mit den Worten „World's Biggest Obama Supporter“. © Quelle: picture-alliance/ dpa

„Weltgrößer Obama-Anhänger”

Der Hüne trat auch im US-Fernsehen auf. Barack Obama fiel er sofort auf, als Vovkovinskiy bei einem seiner Auftritte mit einem T-Shirt mit den Worten „World’s Biggest Obama Supporter“ („Weltgrößer Obama-Anhänger”) in Podiumsnähe stand. Und 2013 trug Vovkovinskiy beim Eurovision Song Contest eine zierliche Sängerin auf die Bühne, die für die Ukraine antrat. Im Alter von 27 Jahren war er bei einer US-Talkshow von einem Vertreter der Guinness-Weltrekorde zur größten lebenden Person in den Vereinigten Staaten erklärt worden.

2012 wandte er sich mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit: Er brauche um die 16.000 Dollar für die Anfertigung von Spezialschuhe, in denen er ohne quälende Schmerzen laufen könne. Am Ende kam mehr als das Doppelte zusammen, Schuhhersteller Reebok stellte ihm die maßgeschneiderten Treter kostenlos zur Verfügung.