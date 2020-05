190 Meter hoher Wolkenkratzer im Emirat Schardscha steht in Flammen

Anzeige

Abu Dhabi. In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist am Dienstagabend ein Wolkenkratzer abgebrannt. Dabei handele es sich um den 190 Meter hohen Abbco Tower, meldete die in Dubai ansässige Nachrichtenseite Khaleej Times. Der Feuerwehr sei es mit einem Großeinsatz gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Bilder in sozialen Medien zeigten, dass das mehr als 40-stöckige Gebäude, eines der höchsten in Schardscha, lichterloh in Flammen stand. Brennende Gebäudeteile fielen aus großer Höhe zu Boden und beschädigten parkende Autos. Die Brandursache war zunächst unklar. Auch über mögliche Opfer lagen zunächst keine Angaben vor.

Hochhaus und Nachbargebäude wurden evakuiert

Das Hochhaus sowie benachbarte Gebäude seien evakuiert worden, meldete die Khaleej Times weiter. Nach Angaben der Nachrichtenseite Gulf News befinden sich in den meisten Stockwerken Wohnungen.

Anwohner berichteten demnach, das Feuer sei gegen 21 Uhr (Ortszeit; 19 Uhr MESZ) ausgebrochen. Die Muslime weltweit sind derzeit im Fastenmonat Ramadan. Dazu kommen viele Familie nach Sonnenuntergang in ihren Wohnungen zum gemeinsamen Fastenbrechen zusammen.

In den VAE waren in den vergangenen Jahren mehrfach Hochhäuser in Brand geraten. So brach 2017 in einem der höchsten Wolkenkratzer der Golfmetropole Dubai zum zweiten Mal binnen weniger Jahre ein Großfeuer aus. Nach Angaben der Polizei konnten damals alle Bewohner in Sicherheit gebracht werden.

RND/dpa