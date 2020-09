19-Jähriger schwer verletzt in Augsburg gefunden

Anzeige

Augsburg. Ein 19-Jähriger ist in Augsburg mit schweren Stichverletzungen gefunden worden. Er habe am Freitagabend noch selbst den Notruf gewählt - der Kontakt sei dann aber abgebrochen, teilte die Polizei am Samstag mit. Passanten alarmierten schließlich den Notarzt.

Umstände unklar

Der Mann kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Es bestand danach keine Lebensgefahr mehr. Der 19-Jährige soll einen Begleiter gehabt haben, der allerdings von der Polizei nicht mehr angetroffen wurde. Wie es zu den Verletzungen kam, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Auch am Sonntag waren die Umstände des Vorfalls laut Polizei noch unklar.