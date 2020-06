19-Jähriger fährt auf Gegenfahrbahn: Mutter stirbt bei Kollision, ihr Baby überlebt

Anzeige

Celle. Bei einem Autounfall ist am Dienstag eine 33-jährige Mutter gestorben. Der 19-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Autos geriet in einer Rechtskurve auf der B 214 bei Wietze nahe Celle auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierten die beiden Fahrzeuge, heißt es in einem Bericht der Polizei.

19-Jähriger überlebt

Im Auto der Mutter saß auch ihr Baby, das den Unfall allerdings überlebte und ins Krankenhaus gebracht wurde. Die 33-Jährige war nach dem Unfall eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der 19-jährige Fahrer des anderes Wagens überlebte den Unfall mit schweren Verletzungen.