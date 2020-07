19-Jährige in Wohnung vergewaltigt: Haftbefehl gegen drei Verdächtige

Anzeige

Eisenach. Wegen mutmaßlicher gemeinschaftlicher Vergewaltigung einer 19-jährigen Frau in Eisenach (Thüringen) ist Haftbefehl gegen drei Männer erlassen worden. Sie seien dringend tatverdächtig, sagte am Mittwoch ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Meiningen, die den Haftbefehl beantragt hatte. Er war am Dienstag vom Amtsgericht Eisenach erlassen worden. Ob die Männer die Tat vom frühen Montagmorgen gestanden haben, wurde nicht bekannt. “Die Beschuldigten haben sich eingelassen, mehr können wir dazu nicht sagen”, sagte der Sprecher. Zu weiteren Details äußerte er sich nicht.

Die junge Frau hatte laut der ersten Polizeiinformation mit einem Mann am Eisenacher Markt Alkohol getrunken und war dann mit ihm in eine Wohnung gegangen. Dort soll die Tat geschehen sein.

Die Polizei hatte ursprünglich vier Verdächtige im Alter von 23 bis 36 Jahren vorläufig festgenommen. Der vierte Mann sei bei der Tat dabei gewesen sein, soll jedoch nur zugeguckt haben - gegen ihn sei deshalb kein Haftantrag ergangen.