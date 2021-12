Das Kalenderblatt am 19. Dezember – was ist heute passiert?

Anzeige

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Sonntag, den 19. Dezember 2021: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Sonntag, 19. Dezember 2021

50. Kalenderwoche, noch 12 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Konrad

Historie: Was ist am 19. Dezember passiert?

Ein Blick in die Geschichte kann den Blick auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 19. Dezember statt?

2016 – Das Wahlleute-Gremium wählt Donald Trump mit klarer Mehrheit zum neuen US-Präsidenten. Bereits am 8. November hatte er die indirekte Wahl in den Bundesstaaten für sich entschieden. Am 20. Januar tritt Trump sein Amt an.

1996 – Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen und Island treten dem Schengener Abkommen bei, das Reisen ohne Grenzkontrollen ermöglichen soll. Der Schengen-Gruppe gehörten bereits alle anderen EU-Staaten außer Großbritannien und Irland an.

1996 – Die Vebacom GmbH erhält von Bundespostminister Wolfgang Bötsch (CSU) die erste bundesweite Telefonlizenz. Sie darf ab 1998 alle Telefondienste in Konkurrenz zur Deutschen Telekom anbieten.

1961 – Die portugiesischen Truppen kapitulieren in Goa. Damit endet ihre über 450-jährige Herrschaft an der indischen Westküste. In der Folge wird Goa Indien eingegliedert.

1956 – Der österreichische Spielfilm „Sissi, die junge Kaiserin“ mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm in den Hauptrollen wird in München uraufgeführt.

1946 – Der Indochinakrieg beginnt mit einem Angriff kommunistischer Vietminh-Kämpfer auf französische Truppen in Hanoi.

1941 – An Stelle des entlassenen Generalfeldmarschalls Walther von Brauchitsch übernimmt Adolf Hitler den Oberbefehl über das Heer.

1901 – Der erste Abschnitt der Uganda-Bahn wird in Kenia fertig gestellt. Von Mombasa am Indischen Ozean führt die Eisenbahnlinie zunächst in das 930 Kilometer entfernte Port Florence (heute Kisumu) am Viktoriasee.

1783 – William Pitt der Jüngere wird mit 24 Jahren der jüngste britische Premierminister in der Geschichte.

Prominente Geburtstage am 19. Dezember

Wer wurde am 19. Dezember geboren?

1966 – Alberto Tomba (55), italienischer Skirennläufer, „Tomba la bomba“, Doppelweltmeister 1996 (Slalom und Riesenslalom), Gesamtworldcupsieger 1995, zwei Goldmedallien in Calgary 1988

1944 – Richard Leakey (77), kenianischer Anthropologe, Politiker und Tierschützer, Buch „Die Suche nach dem Menschen. Wie wir wurden, was wir sind“

1941 – Lee Myung Bak (80), südkoreanischer Politiker, Staatspräsident 2008-2013

1941 – Maurice White, amerikanischer Musiker, Gründungsmitglied und bis 1998 Sänger der Gruppe Earth, Wind and Fire („September“), gest. 2016

1921 – Anne Golon, französische Schriftstellerin („Angélique“-Romane), gest. 2017

Prominente Todestage am 19. Dezember

Wer ist am 19. Dezember gestorben?

1996 – Marcello Mastroianni, italienischer Filmschauspieler („La dolce vita“), geb. 1924

1851 – William Turner, britischer Maler, einer der führenden englischen Landschaftsmaler, geb. 1775