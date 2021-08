Kalenderblatt 2021: 19. August – was ist heute passiert?

Anzeige

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Donnerstag, 19. August 2021: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Donnerstag, 19. August 2021

33. Kalenderwoche, noch 134 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Bertulf, Johannes, Sebald, Sigbert

Historie: Was ist am 19. August passiert?

Ein Blick in die Geschichte kann den Blick auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 19. August statt?

2020 – Der internationale Essenlieferdienst Delivery Hero steigt in den Deutschen Aktienindex (Dax) auf. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin übernimmt im Leitindex den Platz des nach Betrügereien insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard, wie die Deutsche Börse in Frankfurt mitteilt.

2016 – Silvia Neid verabschiedet sich nach elf Jahren als Bundestrainerin der deutschen Fußballfrauen mit Olympia-Gold bei den Sommerspielen in Rio. Seit 2005 im Amt, gewann sie mit den Teams 2007 die WM sowie 2003 und 2013 die EM.

2001 – In der ostukrainischen Sasjadko-Kohlengrube bei Donetzk kommt es zu einer Methanexplosion. 55 Bergleute sterben.

1991 – In der Sowjetunion beginnt ein dreitägiger Putschversuch gegen Präsident Michail Gorbatschow. Boris Jelzin, Präsident der russischen Republik, organisiert den Widerstand gegen die Putschisten.

1963 – Die Bundesrepublik unterzeichnet das Atomteststoppabkommen. Es verbietet Atomwaffentests in der Luft, im Weltraum und unter Wasser.

1936 – In Moskau beginnt der erste Schauprozess gegen die antistalinistische Opposition. Alle 16 Angeklagten werden zum Tode verurteilt.

1878 – Den Beschlüssen des Berliner Kongresses gemäß besetzt Österreich-Ungarn Bosnien. Österreichische Truppen marschieren in Sarajevo ein.

1848 – In New York berichtet die Zeitung Herald“ über Goldfunde in Kalifornien und löst damit den Goldrausch aus.

1477 – Maximilian, Erzherzog von Österreich, heiratet in Gent Maria von Burgund. Die Heirat begründet den Aufstieg des Hauses Habsburg.

Prominente Geburtstage am 19. August

Wer wurde am 19. August geboren?

1971 – Guido Cantz (50), deutscher Moderator und Komiker („Verstehen Sie Spaß?“)

1951 – John Deacon (70), britischer Bassist, Mitglied der Rockband Queen

1946 – Bill Clinton (75), amerikanischer Politiker, 42. Präsident der USA 1993–2001

1946 – Charles Bolden (75), amerikanischer Astronaut, erster Schwarzer an der Spitze der Raumfahrtbehörde Nasa

1931 – Marianne Koch (90), deutsche Schauspielerin und Ärztin, Filmrollen in „Des Teufels General“, „Der Stern von Afrika“, Moderation der Talksendung „III nach Neun“ 1974–1982, Radiosprechstunde „Gesundheitsgespräch“

Prominente Todestage am 19. August

Wer ist am 19. August gestorben?

2011 – Raúl Ruiz, französisch-chilenischer Regisseur („Die wiedergefundene Zeit“, „Klimt“), geboren 1941

1977 – Groucho Marx, amerikanischer Komiker, Mitglied der Komikergruppe The Marx Brothers (Filme: „Skandal in der Oper“, „Eine Nacht in Casablanca“), geboren 1890