18 Menschen sterben bei Feuer in chinesischer Kampfkunstschule

Peking. Bei einem Feuer in einer Kampfkunstschule in Zentralchina sind 18 Menschen ums Leben gekommen und weitere 16 verletzt worden. Es wurde befürchtet, dass es sich bei den meisten der Opfer um Kinder und Jugendliche handelte. Laut einer kurzen Erklärung der lokalen Behörden war das Feuer am frühen Freitagmorgen im Landkreis Zhecheng in der Provinz Henan ausgebrochen und wurde mittlerweile gelöscht.

Unter den Verletzten seien auch vier Schwerverletzte. Zur Ursache des Unglücks gab es zunächst keine Angaben. Auch das Alter der Opfer wurde nicht von den Behörden genannt. In einigen chinesischen Medien hatte es zunächst geheißen, dass die Kinder im Alter zwischen sieben und 16 Jahren in der Zhenxing Martial Arts School geschlafen hätten, als das Feuer ausbrach. Demnach waren in der Schule insgesamt 34 Schüler angemeldet. Ein Augenzeuge wurde zitiert, wonach er Kinder schreien und weinen gehört habe. Die meisten Berichte wurden später jedoch zensiert und aus dem Internet gelöscht.