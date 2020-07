18-Jähriger soll Onkel erstochen und Großvater schwer verletzt haben

Schlachthöfe müssen Mitarbeiter nun zweimal pro Woche testen

Nach hohen Infektionszahlen in Schlachtbetrieben in Nordrhein-Westfalen müssen die Mitarbeiter jetzt zweimal pro Woche getestet werden. Die neue Regel zur Eingrenzung der Corona-Pandemie gilt ab Juli. Der Infektionsschutz in den Betrieben soll so deutlich gestärkt werden.