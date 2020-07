174 Erntehelfer auf Hof in Niederbayern mit Corona infiziert

Normalerweise Millionen Besucher: Silvesterparty in Rio wegen Corona abgesagt

Bis zu drei Millionen Besucher feierten in den vergangenen Jahren bei der Silvesterparty in der Bucht von Rio de Janeiro. In diesem Jahr findet das Fest an der Copacabana wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Auch der legendäre brasilianische Karneval steht auf der Kippe.