170 tote Robben am Kaspischen Meer entdeckt

Moskau. Am Kaspischen Meer sind mindestens 170 verendete junge Robben an die Küste gespült worden. Das russische Umweltministerium geht davon aus, dass die Tiere in Fischernetze geraten sind und ihr Fell abgezogen bekamen, bevor sie zurück ins Meer geworfen wurden. „Das ist ein schwerer Schlag für die Population“, teilte die Behörde in der Nacht zum Freitag in Moskau mit. Wissenschaftler hatten die toten Robben in dieser Woche am Ufer der russischen Teilrepublik Dagestan entdeckt.

Vor 100 Jahren noch eine Million Robben - heute nur noch 50.000

Viktor Nikiforow vom wissenschaftlichen Expeditionszentrum für Meeressäugetiere sagte der Staatsagentur Tass: „Ein schreckliches Bild, so etwas habe ich noch nie gesehen. Alle 50 Meter liegt eine verendete Robbe am Strand.“ Vor etwa 100 Jahren habe es noch mehr als eine Million Robben im Kaspischen Meer gegeben. Nun seien es Schätzungen zufolge noch zwischen 50.000 und 70.000 Tieren.

Das Ermittlungskomitee von Dagestan leitete ein Verfahren ein, „um alle Umstände zu klären“, hieß es. Zuvor war auch eine Umweltverschmutzung für das Tiersterben nicht ausgeschlossen worden.