Das Kalenderblatt am 17. November – was ist heute passiert?

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Mittwoch, den 17. November 2021: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Mittwoch, 17. November 2021

46. Kalenderwoche, noch 44 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Elisabeth, Florin, Gertrud, Hilda, Viktoria

Historie: Was ist am 17. November passiert?

Ein Blick in die Geschichte kann den Blick auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 17. November statt?

HISTORISCHE DATEN

2020 - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kassiert die höchste Niederlage seit 1931 und verpasst das Finalturnier der Nations League klar. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw verliert in Sevilla gegen Spanien 0:6.

2019 - Bei ihrer Klausur in Meseberg in Brandenburg beschließt die Bundesregierung ihre künftige Mobilfunkstrategie. Für ein flächendeckendes Netz will sie 1,1 Milliarden Euro in zusätzliche Funkmasten investieren.

2006 - Rund 20 000 bislang nur geduldete Ausländer haben ab sofort ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Deutschland, entscheidet die Innenministerkonferenz. Voraussetzung ist ein dauerhafter Arbeitsplatz.

1993 - Das US-Repräsentantenhaus stimmt dem Vertrag über die Nordamerikanische Freihandelszone zwischen den USA, Kanada und Mexiko (Nafta) zu. Der Vertrag tritt am 1. Januar 1994 in Kraft.

1989 - Der neue DDR-Ministerpräsident Hans Modrow kündigt in seiner Regierungserklärung Reformen für eine „demokratische Erneuerung des gesamten öffentlichen Lebens“ an.

1986 - Der französische Renault-Chef Georges Besse wird von Terroristen der Organisation „Action Directe“ in Paris erschossen.

1976 - Prominente DDR-Autoren protestieren gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Zu den Unterzeichnern eines offenen Briefes gehören Christa Wolf, Sara Kirsch, Stefan Heym, Jurek Becker, Günther Kunert und Heiner Müller.

1846 - Der deutsche Mechaniker und Unternehmer Carl Zeiss gründet in Jena eine feinmechanisch-optische Werkstatt für optische Präzisionsinstrumente.

1816 - König Friedrich Wilhelm III. von Preußen führt den Totensonntag ein. Als Pendant zum katholischen Gedenktag Allerseelen soll er auch an die Gefallenen der Freiheitskriege gegen Napoleon zu erinnern.

Prominente Geburtstage am 17. November

Wer wurde am 17. November geboren?

1966 - Sophie Marceau (55), französische Schauspielerin („Anna Karenina“, „La Boum – Die Fete“)

1944 - Danny DeVito (77), amerikanischer Schauspieler und Regisseur („Der Rosenkrieg“)

1943 - Axel Schultes (78), deutscher Architekt (Bundeskanzleramt)

1901 - Lee Strasberg, amerikanischer Theaterintendant und Schauspiellehrer, Künstlerischer Leiter der New Yorker Schauspielschule „Actors Studio“ 1951-1982, gest. 1982

1901 - Walter Hallstein, deutscher Jurist und Politiker, Präsident der Kommission der EWG 1958-1967, gest. 1982

Prominente Todestage am 17. November

Wer ist am 17. November gestorben?

1796 - Zarin Katharina II., russische Zarin 1762-1796, genannt „Katharina die Große“, geb. 1729

1231 - Elisabeth von Thüringen, Heiligsprechung durch Papst Gregor IX. 1235, Tochter des Königs Andreas II. von Ungarn, geb. 1207