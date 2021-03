Kalenderblatt 2021: 17. März – was ist heute passiert?

Anzeige

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Mittwoch, den 17. März 2021: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

11. Kalenderwoche, noch 289 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Gertrud, Johannes, Patrick

Historie: Was ist am 17. März passiert?

Ein Blick in die Geschichte kann den Blick auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 17. März statt?

2020 – Die Bundesregierung startet eine „Corona-Luftbrücke“ für im Ausland gestrandete deutsche Urlauber. Binnen fünf Wochen werden etwa 240.000 Menschen mit Charterflügen nach Hause geholt.

2019 – Deutschlands über Jahre erfolgreichster Skirennfahrer, Felix Neureuther, beendet seine Karriere. Er hatte 13 Weltcupsiege, drei WM-Medaillen im Slalom und zwei mit der Mannschaft errungen.

2016 – Per Ministererlaubnis erlaubt Bundes­wirtschafts­minister Sigmar Gabriel (SPD) dem Handelsriesen Edeka, gegen Auflagen die Lebensmittelkette Kaiser’s Tengelmann zu übernehmen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf stoppt den Deal am 12. Juli.

2011 – Der UN-Sicherheitsrat billigt eine Flugverbotszone über Libyen. Deutschland enthält sich. Die Resolution erlaubt auch Luftschläge und andere „erforderliche Maßnahmen“ zum Schutz der Zivilisten im blutigen Bürgerkrieg. Ausgenommen ist der Einsatz von Bodentruppen.

2006 – Der amerikanische Abenteurer Steve Fossett stellt einen neuen Flugrekord auf. Der Milliardär flog solo von Salinas (US-Bundesstaat Kansas) rund 40.700 Kilometer um die Welt und landet mit dem für ihn konstruierten Global Flyer nach 74 Stunden und 27 Minuten wieder am gleichen Ort.

2003 – Der frühere FDP-Spitzen­politiker Jürgen Möllemann erklärt seinen Austritt aus der FDP. Der ehemalige Bundesminister steht seit Monaten im Mittelpunkt einer Partei­spenden­affäre um ein israelkritisches Wahlkampf­flugblatt.

1991 – Bei Diego Maradona, dem argentinischen Fußballstar des SSC Neapel, wird bei einem Dopingtest Kokain im Urin nachgewiesen. Vom italienischen Fußball­verband wird er am 7. April für 15 Monate gesperrt. Die Sperre wird vom Weltfußball­verband (Fifa) übernommen und gilt damit weltweit.

1988 – In Berlin konstituiert sich unter Vorsitz des bayerischen Minister­präsidenten Franz Josef Strauß der Stiftungsrat der „Kulturstiftung der Länder“.

1941 – In Washington, D. C., weiht US-Präsident Franklin D. Roosevelt die National Gallery of Art ein.

Prominente Geburtstage am 17. März

Wer wurde am 17. März geboren?

1951 – Kurt Russell (70), amerikanischer Schauspieler („Die Klapperschlange“, „Silkwood“)

1939 – Giovanni Trapattoni (82), italienischer Fußballtrainer (FC Bayern München, VfBjStuttgart, italienischer Nationaltrainer)

1936 – Jürgen Hentsch, deutscher Schauspieler („Die Manns“), gestorben 2011

1926 – Siegfried Lenz, deutscher Schriftsteller („Deutschstunde“, „So zärtlich war Suleyken“), gestorben 2014

1881 – Helene Weber, Frauenpolitikerin, 1948 als Mitglied des Parlamentarischen Rates eine von vier „Müttern des Grundgesetzes“; hatte bereits 1919/1920 als Mitglied der National­versammlung an der Weimarer Verfassung mitgewirkt, gestorben 1962

Prominente Todestage am 17. März

Wer ist am 17. März gestorben?

1986 – Heinz Nixdorf, deutscher Computer­industrieller, Gründer und Vorstands­vorsitzender der Nixdorf Computer AG, geboren 1925

1976 – Luchino Visconti, italienischer Theater- und Filmregisseur („Tod in Venedig“, „Ludwig“), Autor und Choreograf, geboreb 1906