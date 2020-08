17-jähriger ertrinkt im See - illegale Badegäste behindern Einsatzkräfte

Anzeige

Anzeige

Groß Rohrheim/Darmstadt. Auf der Suche nach Abkühlung bei der sommerlichen Hitze ist ein 17-Jähriger am Samstag in einem Baggersee zwischen Groß Rohrheim und Biblis (Hessen) ertrunken. Ein Begleiter habe kurz vor 16.00 Uhr die Rettungsleitstelle und Leitstelle der Polizei alarmiert, teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit.

Nachdem sofort eine Suche mit Feuerwehr, DLRG, Polizeistreifen und einem Hubschrauber eingeleiteten worden sei, habe der Heranwachsende aus Darmstadt nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden können. Reanimationsversuche seien vergeblich geblieben.

Alles zur Hitze in unserem Liveblog.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Retter durch illegale Badegäste behindert

Anzeige

Die DLRG Bergstraße, die an dem Rettungseinsatz beteiligt war, beklagte nach dem Einsatz Behinderungen durch Badegäste. “Wir möchten an dieser Stelle drauf hinweisen, dass die Rettungsarbeiten durch unzählige Personen und Fahrzeugen behindert wurden. Ein durchkommen für unsere Fahrzeuge in der Speyrer Straße war kaum möglich. Dies bezieht sich vor allem auf parkende Badegäste obwohl es hier ein absolutes Badeverbot gibt!”, schrieben die Retter auf Facebook.

Anzeige

Laut Polizei konnte der 17-Jährige nicht schwimmen. Als er wegen des steil abfallenden Ufers an dem See in Not geriet, habe sein Begleiter - ebenfalls Nichtschwimmer - noch versucht, ihm zu helfen, ihn allerdings nicht retten können. Der Baggersee ist den Angaben zufolge kein öffentliches Gewässer und gehört zu einer Firma. Zutritt und Schwimmen sollen dort mit entsprechender Beschilderung verboten sein.