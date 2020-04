16-Jähriger klettert auf Zug und erleidet Stromschlag

Anzeige

Osnabrück. Ein Stromschlag aus einer Oberleitung der Bahn hat einen 16-Jährigen in Osnabrück lebensgefährlich verletzt. Am frühen Sonntagmorgen seien der Jugendliche und ein 20-Jähriger auf den Gleisen zwischen dem Altstadtbahnhof und dem Hauptbahnhof auf einen abgestellten Zug geklettert, teilte die Polizei mit.

Dabei traf beide der Stromschlag aus der Oberleitung. Der 20-Jährige alarmierte die Rettungskräfte, die beiden Verletzten kamen per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Der lebensgefährlich verletzte Jugendliche wurde später mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

RND/dpa