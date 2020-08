16-Jähriger aus Mississippi sitzt seit 17 Monaten im Gefängnis – ohne Anklage

Anzeige

Lexington. Ein mittlerweile 16-Jähriger aus Lexington, Mississippi sitzt bereits seit 17 Monaten im Gefängnis. Bisher wurde William Haymon jedoch nicht angeklagt, wie die US-amerikanische Seite “The Appeal” berichtet. Eigentlich sollen Staatsanwälte der Grand Jury eine Anklage vorlegen. Erst dann kann die Jury entscheidet, ob genug Beweise existieren, die zu Haymons Verurteilung führen könnten. Doch das ist seit seiner Verhaftung im Februar 2019 nicht passiert.

Keine Vorschriften in Mississippi

Wie ist das möglich? So gebe es laut “The Appeal” im Staat Mississippi keine Vorschriften, wie lange eine Person ohne Anklageerhebung inhaftiert werden könne. Das heißt, dass Monate sogar Jahre vergehen können, bis die Inhaftierten für ein Verbrechen angeklagt werden. Warum die Anklage bei Haymon so lange dauert, ist laut Bezirksstaatsanwalt Akillie Malone-Oliver mit der Fluktuation in der Polizei zu erklären. Doch Haymons Mutter akzeptiert die Erklärung nicht: ”Es nimmt ihm seine Kindheit weg”, sagt sie zu “The Appeal”.

Mutmaßlicher bewaffneter Überfall

Haymon wurde im Juni 2018 im Zusammenhang mit einem mutmaßlicher bewaffneten Überfall verhaftet. Damals war er 13 Jahre alt – für circa 21.000 Euro wurde er auf Kaution freigelassen. Im Februar 2019 dann der nächste Vorfall: Haymon wurde wegen mutmaßlicher schwerer Körperverletzung im Zusammenhang mit einer Waffe und einem weiteren Teenager verhaftet. Wegen der vorherigen Freilassung auf Kaution hatte er nach dem Staatsgesetz kein Anrecht mehr auf eine weitere Freilassung. Aber Fakt ist: Vor dem Gesetz ist er noch immer unschuldig.

Im Holmes County Gefängnis, wo auch Haymon inhaftiert ist, sitzen die Insassen durchschnittlich 417 Tage bevor eine Anklage erhoben wird.