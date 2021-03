16-Jährigem die Unterarme abgehackt: Männer in Jordanien zum Tode verurteilt

Anzeige

Anzeige

Amman. Wegen eines brutalen Übergriffs auf einen Jugendlichen sind in Jordanien sechs Männer zum Tode verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten dem 16-Jährigen beide Unterarme abgehackt und ihm ein Auge ausgestochen haben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Petra am Mittwoch meldete. Vier weitere Angeklagte müssen demnach zum Teil für viele Jahre in Haft.

Lokalen Medien zufolge handelten die Angeklagten aus Rache. Der Vater des Jungen soll demnach den Verwandten von einem Täter getötet haben.

Die Gruppe hatten den Jugendlichen im Oktober vergangenen Jahres dem Bericht zufolge entführt und schwer gefoltert. Die brutale Tat in der Stadt Sarka nordöstlich der Hauptstadt Amman löste damals im Königreich großes Entsetzen aus. Insgesamt waren in dem Fall 17 Menschen angeklagt, sieben wurden freigesprochen.